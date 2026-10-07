TOSHIN: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

TOSHIN hat am 06.10.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 91,46 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TOSHIN 3,25 JPY je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 21,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,88 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,03 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at