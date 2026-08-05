05.08.2026 06:31:29

TOSHO: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

TOSHO präsentierte in der am 03.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 21,04 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 22,96 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 10,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,25 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 6,49 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at

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