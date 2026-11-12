TOSHO legte Quartalsergebnis vor

TOSHO präsentierte in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 26,43 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TOSHO 21,79 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,13 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,60 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at