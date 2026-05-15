TOSHO öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

TOSHO hat am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 23,04 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal -27,840 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,64 Milliarden JPY – ein Plus von 9,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TOSHO 6,04 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 95,08 JPY, nach 32,06 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 22,53 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 27,60 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 35,62 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at