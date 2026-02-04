TOSHO: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

TOSHO hat am 03.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 27,29 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 24,67 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 54,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 15,69 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 7,11 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at