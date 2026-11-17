TOSNET hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 59,77 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 80,04 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat TOSNET im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,49 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,09 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 3,04 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 94,31 JPY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TOSNET 162,53 JPY je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 11,91 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 11,52 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at