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18.05.2026 06:31:29
TOSNET stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
TOSNET präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 13,46 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TOSNET noch ein Gewinn pro Aktie von 8,33 JPY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 2,61 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,72 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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