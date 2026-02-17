|
17.02.2026 06:31:28
TOSNET zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
TOSNET hat am 16.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,23 JPY gegenüber 49,66 JPY im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz wurde auf 3,00 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,25 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
