Toso: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Toso hat am 05.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 5,14 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,13 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,01 Prozent auf 5,29 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at