Toso informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Toso präsentierte am 10.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 29,81 JPY, nach 30,42 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 5,84 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,93 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at