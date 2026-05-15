Toso mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Toso hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 25,84 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Toso 29,91 JPY je Aktie eingenommen.

Toso hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,27 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 75,78 JPY beziffert, während im Vorjahr 56,05 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 23,25 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 22,79 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at