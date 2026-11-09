Toso stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Toso lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 12,02 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 15,00 JPY je Aktie erzielt worden.

Toso hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,88 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5,80 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at