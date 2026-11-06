Tosoh: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Tosoh lud am 05.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 23,74 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tosoh 2,71 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz lag bei 305,50 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 20,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 254,01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at