TOSOH: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

TOSOH stellte am 04.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 0,20 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei TOSOH noch ein Gewinn pro Aktie von 0,070 USD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent auf 1,72 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,70 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at