TOSOH informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

TOSOH stellte am 04.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 1,72 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 6,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TOSOH 1,84 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at