Tosoh legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Tosoh lud am 13.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 54,46 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 29,76 JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 263,84 Milliarden JPY – eine Minderung von 1,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 267,69 Milliarden JPY eingefahren.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 132,40 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Tosoh ein Gewinn pro Aktie von 182,13 JPY in den Büchern gestanden.

Tosoh hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1 019,92 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1 063,38 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at