15.05.2026 06:31:29

TOSOH präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

TOSOH stellte am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte TOSOH ein EPS von 0,100 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 1,68 Milliarden USD in den Büchern – ein Minus von 4,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem TOSOH 1,76 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,440 USD beziffert, während im Vorjahr 0,600 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 6,77 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 2,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 6,98 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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