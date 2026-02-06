Tosoh: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Tosoh präsentierte am 05.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 54,73 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 74,05 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 4,15 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 256,94 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 268,07 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at