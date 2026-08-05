Tosoh stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Tosoh ließ sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tosoh die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 63,19 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 20,50 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 274,17 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 245,13 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at