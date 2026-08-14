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14.08.2026 06:31:29
Total Energy Services: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Total Energy Services hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Es stand ein EPS von 0,73 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Total Energy Services noch ein Gewinn pro Aktie von 0,460 CAD in den Büchern gestanden.
Total Energy Services hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 329,0 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 250,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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