Total Energy Services: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Total Energy Services veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,59 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Total Energy Services 0,390 CAD je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 31,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 343,0 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 260,7 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at