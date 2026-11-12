|
12.11.2026 06:31:28
Total Energy Services: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Total Energy Services veröffentlichte am 10.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde auf 0,59 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Total Energy Services 0,390 CAD je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 31,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 343,0 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 260,7 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!