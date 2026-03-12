12.03.2026 06:31:29

Total Energy Services präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Total Energy Services gab am 10.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,270 CAD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 301,7 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 246,8 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,99 CAD beziffert. Im Vorjahr hatten 1,56 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,42 Prozent auf 1,06 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 906,78 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

