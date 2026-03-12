|
12.03.2026 06:31:29
Total Energy Services präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Total Energy Services gab am 10.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,270 CAD erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 301,7 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 246,8 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,99 CAD beziffert. Im Vorjahr hatten 1,56 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,42 Prozent auf 1,06 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 906,78 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
An den asisatischen Börsen dominieren zum Wochenende die Bären.