Total Energy Services präsentierte Quartalsergebnisse

Total Energy Services präsentierte in der am 08.03.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Total Energy Services vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,190 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,290 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,08 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 213,8 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 211,5 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1,51 CAD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 887,50 Millionen CAD erwartet.

Redaktion finanzen.at