Total Energy Services: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Total Energy Services veröffentlichte am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,66 CAD. Im letzten Jahr hatte Total Energy Services einen Gewinn von 0,500 CAD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 314,9 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 25,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 251,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at