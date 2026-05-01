TOTAL legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

TOTAL hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

TOTAL hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,69 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,69 USD je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,75 Prozent auf 49,70 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 47,90 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at