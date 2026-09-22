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WKN: 899657 / ISIN: CA4509131088

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22.09.2026 11:37:23

Total Metals CEO Thorburn Steps Down; Names Andrew Ramcharan As Successor

(RTTNews) - Total Metals Corp. (TT.V), a mining company, on Tuesday announced that Tyler Thorburn will step down as President, Chief Executive Officer and Board Director, effective September 22.

The company announced the appointment of Andrew Ramcharan as President, CEO and Board Director, effective on the same date.

Ramcharan has 25 years of experience and previously held senior roles at Iamgold Corp (IAG), Sprott Resource Lending and Resource Capital Funds.

On Monday, Total Metals closed trading 2.13% higher at CAD 0.2400 on the TSX Venture Exchange.

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