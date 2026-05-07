Total Petroleum Ghana legte Quartalsergebnis vor

Total Petroleum Ghana hat am 04.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,53 GHS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,720 GHS je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Total Petroleum Ghana in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 37,55 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,18 Milliarden GHS. Im Vorjahresviertel waren 1,88 Milliarden GHS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at