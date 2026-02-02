Total Petroleum Ghana: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Total Petroleum Ghana hat am 30.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Total Petroleum Ghana hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,59 GHS je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,880 GHS je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 22,90 Prozent auf 1,46 Milliarden GHS aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,90 Milliarden GHS erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,93 GHS eingefahren. Im Vorjahr waren 2,61 GHS je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,60 Milliarden GHS. Im Vorjahreszeitraum waren 7,02 Milliarden GHS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at