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30.07.2026 06:31:29
TOTAL Servicios Financieros Empresa de Creditos Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
TOTAL Servicios Financieros Empresa de Creditos Registered hat am 27.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 3,00 PEN. Im Vorjahresviertel waren 2,61 PEN je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat TOTAL Servicios Financieros Empresa de Creditos Registered mit einem Umsatz von insgesamt 20,9 Millionen PEN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,5 Millionen PEN erwirtschaftet worden waren, um 11,34 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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