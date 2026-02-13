TOTAL stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

TOTAL hat am 11.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte TOTAL 1,72 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TOTAL in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,60 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 45,89 Milliarden USD im Vergleich zu 47,12 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 5,86 USD je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei TOTAL ein Gewinn pro Aktie von 6,74 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 182,91 Milliarden USD – eine Minderung um 6,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 195,61 Milliarden USD eingefahren.

