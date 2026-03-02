Total Telcom gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Total Telcom hat am 27.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das vergangene Quartal hat Total Telcom mit einem Umsatz von insgesamt 0,7 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 61,36 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at