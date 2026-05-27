Total Telcom öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Total Telcom hat am 25.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28,79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0,9 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at