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30.10.2026 06:31:28
Total Telcom stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Total Telcom präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Total Telcom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,5 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 19,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,020 CAD beziffert, während im Vorjahr 0,010 CAD je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2,20 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 2,57 Millionen CAD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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