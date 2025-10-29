Total Telcom veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Total Telcom präsentierte am 27.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel.

Das vergangene Quartal hat Total Telcom mit einem Umsatz von insgesamt 0,6 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,5 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 24,49 Prozent gesteigert.

Der Gewinn je Aktie lag im Geschäftsjahr bei 0,010 CAD. Im Vorjahr waren ebenfalls 0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Total Telcom hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 2,20 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 1,97 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

