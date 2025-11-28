Total Telcom veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Total Telcom stellte am 26.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Total Telcom in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0,5 Millionen CAD im Vergleich zu 0,5 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at