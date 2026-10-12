TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
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12.10.2026 13:47:38
TotalEnergies, KKR Strike $1.2 Billion Solar Deal
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Analysen zu KKR & Co Inc.
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|78,89
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