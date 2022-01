TotalEnergies: Kleine Schwäche, aber...

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Die zuletzt stark gelaufene Aktie von TotalEnergies korrigiert zum Auftakt in die neue Börsenwoche. Grund zur Sorge besteht deswegen aber keineswegs. Das Marktumfeld für den breit aufgestellten französischen Energieriesen bleibt hervorragend. So notieren die Ölpreise weiterhin nahe der 90-Dollar-Marke.Die Ölpreise werden gegenwärtig sowohl durch ökonomische wie auch politische Faktoren getrieben. Wirtschaftlich sorgen ein tendenziell knappes Angebot und eine zugleich solide Nachfrage für Preisauftrieb. Politisch stehen die Spannungen an der ukrainisch-russischen Grenze im Vordergrund."Heute sind es vor allem die Sorgen vor Angebotsausfällen im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise, die die Preise immer weiter nach oben treiben", kommentierte Commerzbank-Experte Carsten Fritsch. "Schließlich ist Russland mit einer täglichen Rohölproduktion von knapp 10 Millionen Barrel der drittgrößte Ölproduzent weltweit."Zudem hat die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für die Totalenergies-Papiere von 51,50 auf 60,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Ölkonzerne hätten mit einem Ölpreis von 70 Dollar je Barrel bessere Ergebnisse erzielt als 2011 bei 111 Dollar, so Analyst Ahmed Ben Salem. Er hob seine Prognosen für die Ölsorte Brent an und damit auch die Ergebnisschätzungen. Totalenergies bleibt sein Favorit.Mit Material von dpa-AFX