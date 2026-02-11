TotalEnergies-Aktie fest: Solide Zahlen trotz schwieriger Rohölpreise

Gesunkene Ölpreise drücken bei dem Ölkonzern TotalEnergies wie bei seinen Konkurrenten auf den Gewinn.

Deshalb wollen die Franzosen das Tempo ihrer Aktienrückkäufe erst einmal drosseln. Damit bringt wieder ein europäischer Energiekonzern den Anlegern in einem Umfeld niedriger Ölpreise unwillkommene Nachrichten.

Das Unternehmen plant, im ersten Quartal eigene Aktien im Wert von 750 Millionen US-Dollar zurückzukaufen, wie es am Mittwoch bei Vorlage der Jahreszahlen für 2025 mitteilte. Allein in den letzten drei Monaten des Jahres hatte die Gesellschaft eigene Aktien für 1,5 Milliarden US-Dollar zurückgekauft. TotalEnergies ist nach Shell und BP der dritte und letzte der großen europäischen Öl - und Gasproduzenten, der seine Geschäftszahlen veröffentlicht.

Im vierten Quartal schrumpfte der um Sondereffekte bereinigte Gewinn im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 3,84 Milliarden US-Dollar, wie das Unternehmen in Paris mitteilte. Damit traf der Ölkonzern in etwa die Erwartungen der Analysten. Trotz des Gewinnrückgangs will das Unternehmen unverändert eine Zwischendividende von 0,85 Euro pro Aktie ausschütten.

TotalEnergies geht für 2026 von einem Referenzpreis für Brent-Rohöl von 60 US-Dollar pro Barrel aus und behält sich vor, seine Aktienrückkäufe im Laufe des Jahres je nach Preisentwicklung anzupassen. Derzeit wird Brent zu einem Preis von rund 69 US-Dollar pro Barrel gehandelt.

TotalEnergies übernimmt offenbar Kontrolle an Raffinerie in Zeeland TotalEnergies hat im Zuge von US-Sanktionen die Kontrolle über eine Raffinerie in Zeeland übernommen. Der französische Ölkonzern hat aber den 45-Prozent-Anteil der russischen Lukoil nicht gekauft, wie TotalEnergies-CEO Patrick Pouyanne laut Reuters sagte.

TotalEnergies werde die Raffinerie vorübergehend im Rahmen einer Vereinbarung betreiben, nach der das Unternehmen das gesamte Rohöl liefert, für den Betrieb aufkommt und die Produktion der Raffinerie übernimmt. Die Vereinbarung werde in Kraft bleiben, bis Lukoil einen Käufer für seine Anteile gefunden hat, berichtet Reuters weiter.

Die Aktie von TotalEnergies zeigt sich in Paris zeitweise 1,92 Prozent höher bei 63,71 Euro.

PARIS (dpa-AFX) / DOW JONES