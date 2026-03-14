TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|Nahostkonflikt im Blick
|
14.03.2026 15:44:00
TotalEnergies-Aktie: Förderstopp in Katar und im Irak
Der französische Energiekonzern teilte mit, dass die Produktion in Katar, im Irak und vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate eingestellt wurde oder derzeit eingestellt wird. Dies entspricht etwa 15 Prozent der Gesamtproduktion des Unternehmens. Der Konflikt habe keine Auswirkungen auf die Onshore-Produktion in den Vereinigten Arabischen Emiraten.
TotalEnergies teilte weiter mit, dass der operative Cashflow aus der Förderung im Nahen Osten aufgrund einer höheren Besteuerung unter dem Durchschnitt des Konzernportfolios liege. Daher machten die Produktionskürzungen zwar 15 Prozent des Fördervolumens aus, trügen aber nur zu 10 Prozent zum Cashflow im Förderbereich bei, so das Unternehmen.
Der Konzern geht davon aus, dass das Wachstum durch die wertsteigernden Fördermengen in diesem Jahr überwiegend außerhalb des Nahen Ostens erzielt wird, was bedeutet, dass höhere Ölpreise die Produktionsdrosselung in der Region mehr als ausglichen.
Von Kelly Cloonan
DOW JONES
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