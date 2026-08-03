TotalEnergies Aktie

TotalEnergies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

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Energie 03.08.2026 11:09:38

TotalEnergies-Aktie gibt nach: Milliarden-Umbau bei Erneuerbaren

TotalEnergies-Aktie gibt nach: Milliarden-Umbau bei Erneuerbaren

Der französische Ölkonzern TotalEnergies baut sein Portfolio mit erneuerbaren Energieträgern um.

Dabei treten die Franzosen unter anderem 50 Prozent an 1,2 Gigawatt großen Solar- und Windanlagen an Land in Europa ab. Diese hätten einen Wert von 1,8 Milliarden Euro, teilte TotalEnergies am Montag in Paris mit. Käufer ist die Beteiligungsgesellschaft KKR.

Zugleich verkündete Total, dem Konkurrenten Shell (Shell (ex Royal Dutch Shell)) Kapazitäten zur Erzeugung von Erneuerbarer Energie von 4 Gigawatt abzukaufen. Der Großteil dieser Solar-, Windkraft- und Batteriespeicher-Projekten befindet sich laut Mitteilung in Italien, den Niederlanden, Großbritannien und Spanien. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

Beide Transaktionen sollen noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Total setzt weiterhin auf den europäischen Markt, während sich etwa Shell und BP eher zurückziehen.

Für die Papiere von TotalEnergies geht es im Pariser Handel zeitweise um 0,73 Prozent nach unten auf 75,86 Euro. Gleiches galt für andere Energie-Titel, was wohl auf die deutlich fallenden Öl- und Gaspreise im Zuge der Entspannung der Lage im Iran zurückzuführen ist.

/lew/mne/jha/

PARIS (dpa-AFX)

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Ölaktien unter Druck: Was Shell, TotalEnergies und BP jetzt belastet

Bildquelle: HJBC / Shutterstock.com

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