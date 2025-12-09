GALP Energia Aktie

GALP Energia

WKN DE: A0LB24 / ISIN: PTGAL0AM0009

Anteilserwerb 09.12.2025 13:10:00

TotalEnergies-Aktie höher: Kooperation mit portugiesischem Unternehmen Galp

TotalEnergies-Aktie höher: Kooperation mit portugiesischem Unternehmen Galp

Der französische Energiekonzern TotalEnergies erwirbt einen Anteil von 40 Prozent an der Lizenz von Galp Energia in Namibia, zu der auch in diesem Jahr entdeckte Öl- und Gaslagerstätte im sogenannten Mopane-Feld gehört.

TotalEnergies kündigte an, in den nächsten zwei Jahren gemeinsam mit dem portugiesischen Unternehmen Galp drei Bohrungen durchzuführen.

TotalEnergies werde die Hälfte der Investitionsausgaben von Galp für die Erschließung des Mopane-Feldes übernehmen. Diese Summe werde durch die Hälfte der künftigen Cashflows von Galp aus dem Projekt zurückgezahlt, teilte der Konzern mit.

Im Rahmen der Transaktion wird Galp 10 Prozent einer Lizenz von TotalEnergies erwerben, die das Venus-Feld umfasst.

Die Aktie von Totalenergies zeigt sich in Paris zeitweise 0,55 Prozent fester bei 56,63 Euro.

DOW JONES

So viel Gewinn hätte eine Investition in TotalEnergies von vor einem Jahr abgeworfen

Bildquelle: HJBC / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

GALP Energia 16,82 -3,22% GALP Energia

