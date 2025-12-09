GALP Energia Aktie
TotalEnergies-Aktie höher: Kooperation mit portugiesischem Unternehmen Galp
TotalEnergies kündigte an, in den nächsten zwei Jahren gemeinsam mit dem portugiesischen Unternehmen Galp drei Bohrungen durchzuführen.
TotalEnergies werde die Hälfte der Investitionsausgaben von Galp für die Erschließung des Mopane-Feldes übernehmen. Diese Summe werde durch die Hälfte der künftigen Cashflows von Galp aus dem Projekt zurückgezahlt, teilte der Konzern mit.
Im Rahmen der Transaktion wird Galp 10 Prozent einer Lizenz von TotalEnergies erwerben, die das Venus-Feld umfasst.
Die Aktie von Totalenergies zeigt sich in Paris zeitweise 0,55 Prozent fester bei 56,63 Euro.
