TotalEnergies Aktie

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WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271

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Ölpreis-Boost 13.03.2026 16:05:00

TotalEnergies-Aktie höher: Nahost-Ausfälle treffen Konzern kaum dank Brent-Preisen

TotalEnergies-Aktie höher: Nahost-Ausfälle treffen Konzern kaum dank Brent-Preisen

Die Produktion in Katar, im Irak und vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate (UAE) sei eingestellt oder werde aktuell eingestellt, teilte das Unternehmen am Donnerstagnachmittag mit.

Das entspreche rund 15 Prozent der Gesamtförderung von TotalEnergies. Die Produktion auf dem Festland der UAE sei nicht betroffen. Der gestiegene Ölpreis dürfte den Ausfall zudem mehr als ausgleichen.

So reiche ein Anstieg des Preises für Öl der Sorte Brent um 8 US-Dollar je Barrel (159 Liter) aus, um den Finanzmittelfluss des operativen Geschäfts (CFFO) aus dem Irak, Katar und Offshore UAE auf Basis von 60 Dollar je Barrel auszugleichen.

Brent-Öl kostete am Donnerstagabend zuletzt gut 97 Dollar je Barrel. Ende Februar, vor dem Angriff der USA und Israels auf den Iran, hatte der Preis bei rund 73 Dollar gelegen.

Die TotalEnergies-Aktie notiert an der Euronext in Paris zeitweise 2,03 Prozent höher bei 71,83 Euro.

/mis/nas

PARIS (dpa-AFX)

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Bildquelle: HJBC / Shutterstock.com

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