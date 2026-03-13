TotalEnergies Aktie
WKN: 850727 / ISIN: FR0000120271
|Ölpreis-Boost
|
13.03.2026 16:05:00
TotalEnergies-Aktie höher: Nahost-Ausfälle treffen Konzern kaum dank Brent-Preisen
Das entspreche rund 15 Prozent der Gesamtförderung von TotalEnergies. Die Produktion auf dem Festland der UAE sei nicht betroffen. Der gestiegene Ölpreis dürfte den Ausfall zudem mehr als ausgleichen.
So reiche ein Anstieg des Preises für Öl der Sorte Brent um 8 US-Dollar je Barrel (159 Liter) aus, um den Finanzmittelfluss des operativen Geschäfts (CFFO) aus dem Irak, Katar und Offshore UAE auf Basis von 60 Dollar je Barrel auszugleichen.
Brent-Öl kostete am Donnerstagabend zuletzt gut 97 Dollar je Barrel. Ende Februar, vor dem Angriff der USA und Israels auf den Iran, hatte der Preis bei rund 73 Dollar gelegen.
Die TotalEnergies-Aktie notiert an der Euronext in Paris zeitweise 2,03 Prozent höher bei 71,83 Euro.
/mis/nas
PARIS (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: HJBC / Shutterstock.com
Nachrichten zu TotalEnergies
Analysen zu TotalEnergies
|11.03.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.03.26
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|05.03.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.02.26
|TotalEnergies Kaufen
|DZ BANK
|11.03.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.03.26
|TotalEnergies Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.03.26
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|TotalEnergies
|71,99
|2,46%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht sehr schwach ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel im Minus -- Wall Street schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen schließt in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag klar im Minus. Auch der deutsche Aktienmarkt konnte seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht nachhaltig verteidigen. Die US-Börsen notierten am Freitag tiefer. An den asiatischen Börsen dominierten zum Wochenende die Bären.