Aramco Aktie

WKN DE: A2PVHD / ISIN: SA14TG012N13

Raffineriestörung 10.04.2026 11:46:00

TotalEnergies-Aktie im Minus: Produktion nach Vorfall in Saudi-Arabien gestoppt

Nach Schäden an einer Raffinerie in Saudi-Arabien hat TotalEnergies den Betrieb vorsorglich gestoppt.

Ein Raffineriekomplex im saudi-arabischen Jubail, den TotalEnergies gemeinsam mit der saudischen nationalen Ölgesellschaft Saudi Aramco besitzt, ist nach einer Beschädigung diese Woche abgeschaltet worden. Dies teilte der französische Energiekonzern mit.

"Der Standort Satorp war von Ereignissen betroffen, die sich in der Nacht vom 7. auf den 8. April ereigneten und Schäden an einem der beiden Verarbeitungsstränge der Raffinerie verursachten", teilte TotalEnergies mit. Die Saudi Aramco Total Refining and Petrochemical Co., oder Satorp, ist ein Joint Venture zwischen Saudi Aramco und TotalEnergies. Saudi Aramco hält eine Mehrheitsbeteiligung. TotalEnergies ist mit 37,5 Prozent beteiligt. Der Standort ist in Jubail in Saudi-Arabien.

Es seien keine Opfer gemeldet worden, so TotalEnergies, ohne die Art der Vorfälle näher zu erläutern. Die Anlagen seien als Sicherheitsvorkehrung abgeschaltet worden, teilte das Unternehmen mit. Eine Bewertung der Folgen für den Raffineriebetrieb an dem Standort sei im Gange.

Im Pariser Handel am Freitag sinkt die TotalEnergies-Aktie zeitweise 0,41 Prozent auf 78,55 Euro.

Aramco (Saudi Aramco) 27,20 0,82%
TotalEnergies 78,45 1,47%

