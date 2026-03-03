Allianz Aktie
WKN DE: A2PXV5 / ISIN: US0188201000
|Großprojekt
|
03.03.2026 09:10:41
TotalEnergies-Aktie im Plus: Allianz GI mit Beteiligung an Batteriespeichern
Wie Allianz GI mitteilte, beläuft sich die Gesamtkapazität auf 789 Megawatt. Die Partner werden im Rahmen der Vereinbarung 500 Millionen Euro in kritische Energieinfrastruktur für Deutschland investieren, 70 Prozent davon werden durch Fremdkapital finanziert. Die Batteriespeicher werden bis 2028 in Betrieb genommen.
An der EURONEXT notiert die TotalEnergies-Aktie zeitweise 0,68 Prozent höher bei 69,83 Euro.
DOW JONES
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: HJBC / Shutterstock.com
Nachrichten zu Allianz SE Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Sh
|
26.02.26
|Nach 2 Milliarden im Vorjahr: Allianz legt neues Rückkaufprogramm auf und verdient deutlich mehr - Aktie höher (finanzen.at)
|
25.02.26
|Ausblick: Allianz SE Un präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.02.26
|Erste Schätzungen: Allianz SE Un verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.01.26
|Allianz-Aktie schwächer: Neue Partnerschaft mit Anthropic (Dow Jones)
|
14.11.25
|Allianz-Aktie gewinnt: Ziele für 2025 nach oben korrigiert (finanzen.at)
|
13.11.25
|Ausblick: Allianz SE Un legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
30.10.25
|Erste Schätzungen: Allianz SE Un legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.09.25
|Allianz-Aktie sinkt dennoch: Moody's bestätigt Rating und stabilen Ausblick (Dow Jones)