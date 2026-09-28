SOCAR Aktie
WKN DE: A409FV / ISIN: KR7403550007
|Schulterschluss
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28.09.2026 08:30:00
TotalEnergies-Aktie: Neues Gasprojekt in Aserbaidschan - Franzosen kooperieren mit Socar und XRG
Im Rahmen des Projekts soll die Gesamtproduktion des Feldes auf 6 Milliarden Kubikmeter Gas pro Jahr und 47.000 Barrel Kondensat pro Tag steigen. Der Start des Projekts ist für 2029 vorgesehen.
Die Entscheidung folgt auf eine erste Entwicklungsphase im Jahr 2023 mit einer Produktionskapazität von 1,5 Milliarden Kubikmetern Gas pro Jahr und 12.000 Barrel Kondensat pro Tag, wie es weiter hieß.
Das Gas wird sowohl den aserbaidschanischen Inlandsmarkt als auch die Türkei über die bestehende Gasinfrastruktur versorgen, die Aserbaidschan mit dem europäischen Gasmarkt verbindet.
TotalEnergies hält einen Anteil von 35 Prozent an dem Gas- und Kondensatfeld Absheron, während Socar und XRG mit 35 Prozent beziehungsweise 30 Prozent beteiligt sind.
DJG/DJN/mgo/hab
Von Najat Kantouar
DOW JONES
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