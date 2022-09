TotalEnergies-Aktie schwächer: Kooperation mit Katar bei Flüssiggas-Projekt

Katar beteiligt den französischen Energiekonzern TotalEnergies an einem weiteren Bereich eines Flüssiggas-Projekts, mit dem das arabische Land seine Exportfähigkeit an Flüssiggas (LNG) erheblich steigern will.

Nach der im Juni verkündeten Beteiligung am North Field East (NFE) geht es nun um das North Field South (NFS), teilte TotalEnergies am Sonntag mit.

Der französische Konzern wird damit in dem gesamten nach eigenen Angaben weltgrößten Flüssiggasprojekt der erste internationale Partner von Katar. Die jährliche Förderkapazität dort liegt bei 48 Millionen Tonnen. Mit dem Erschließen von North Field will Katar die Exportmenge an Flüssiggas bis 2028 von 77 auf 126 Millionen Tonnen pro Jahr steigen.

"Wir betrachten Katar als ein langfristig strategisches Land für TotalEnergies und diese neue Kapazitätserweiterung unseres Portfolios ist ein wichtiger Schritt zur Erreichung der Wachstumsziele von TotalEnergies im Bereich kohlenstoffarmes Flüssiggas", sagte der Generaldirektor von TotalEnergies, Patrick Pouyanné. "Dies wird auch unsere Fähigkeit stärken, gemeinsam mit Katar zur Energiesicherheit in Europa beizutragen." Total steigert seine Flüssiggaskapazität mit dem Projekt um jährlich 3,5 Millionen Tonnen.

Katar ist neben den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) am Sonntag ebenfalls Ziel der Reise von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) auf die arabische Halbinsel. Dabei wird es vor allem um die weitere Zusammenarbeit im Energiebereich gehen, die Deutschland den Weg aus der Abhängigkeit von russischem Gas erleichtern soll.

JPMorgan hebt Totalenergies auf 'Overweight'

Die US-Bank JPMorgan hat TotalEnergies nach der zuletzt schwachen Entwicklung der Aktie und vor dem Kapitalmarkttag am Mittwoch von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Das Kursziel erhöhte JPMorgan-Analyst Christyan Malek in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie um drei auf 62 Euro. Die Aktie des französischen Unternehmens habe sich in diesem Jahr in Dollar gemessen um rund fünf Prozent schlechter entwickelt als der Sektor und um rund 20 Prozent schwächer als BP-Titel. Aus diesem Grund stufte er die BP-Aktie ab und Totalenergies im Gegenzug hoch.

An der Euronext Paris fällt die TotalEnergies-Aktie zeitweise um 0,10 Prozent auf 46,465 Euro.

/evs/DP/he

PARIS/DOHA (dpa-AFX)