TotalEnergies-Aktie stärker: TotalEnergies beteiligt sich an Adani New Industries

Wie der französische Öl- und Gaserzeuger mitteilte, erwirbt er eine 25-prozentige Beteiligung an der Adani New Industries Ltd, dem Inkubator des indischen multinationalen Mischkonzerns Adani Enterprises Ltd. Adani New Industries wird die exklusive Plattform von Adani und TotalEnergies für die Produktion und Kommerzialisierung von grünem Wasserstoff in Indien sein.

Adani New Industries will bis 2030 eine Million Tonnen grünem Wasserstoff pro Jahr produzieren. TotalEnergies plant außerdem ein Projekt zur Herstellung von 1,3 Tonnen Harnstoff aus grünem Wasserstoff pro Jahr für den indischen Markt und will dafür rund 5 Milliarden Dollar in einen 2-Gigawatt-Elektrolyseur investieren, der mit erneuerbarer Energie gespeist wird.

"Diese künftige Produktionskapazität von 1 Millionen Tonnen pro Jahr an grünem Wasserstoff wird ein wichtiger Schritt sein, um den Anteil von TotalEnergies an neuen dekarbonisierten Molekülen - einschließlich Biokraftstoffen, Biogas, Wasserstoff und E-Treibstoffen - bis 2050 auf 25 Prozent seiner Energieproduktion und seines Umsatzes zu erhöhen", sagte Patrick Pouyanne, Chairman und CEO von TotalEnergies.

TotalEnergies-Aktien steigen im Handel in Paris zeitweise um 0,73 Prozent auf 53,74 Euro.

Von Maitane Sardon

PARIS (Dow Jones)