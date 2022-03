TotalEnergies-Aktie stärker: TotalEnergies kauft kein Erdöl mehr aus Russland

Es sollten keine neuen Verträge mehr geschlossen oder bestehende verlängert werden, teilte der Konzern am Dienstag mit. Bereits zuvor hatte TotalEnergies bekannt gemacht, kein russisches Erdöl mehr auf dem Spotmarkt, also kurzfristig, zu kaufen.

Von dem Schritt wird auch die Raffinerie im sachsen-anhaltinischen Leuna betroffen sein. Man werde für diese eine Alternative schaffen, hieß es von Total. Ein erster Vertrag, der auch Leuna betrifft, laufe bereits Ende März aus.

Total-Raffinerie Leuna will Ende 2022 kein russisches Erdöl mehr beziehen

Die Total Raffinerie in Leuna will spätestens Ende 2022 ohne russisches Erdöl auskommen. Man wolle danach beispielsweise auf Öl setzen, das über die Ostseeterminals in die Pipelines eingespeist werde, sagte eine Konzernsprecherin am Mittwoch. Das Öl stamme von den "internationalen Märkten". Nähere Angaben machte sie nicht.

Die Raffinerie wird bislang über die "Druschba"-Pipeline mit russischem Öl versorgt. Bereits zuvor hatte Total bekannt gemacht, kein russisches Erdöl mehr auf dem Spotmarkt, also kurzfristig, zu kaufen.

An der EURONEXT gewinnt die Aktie von TotalEnergies am Mittwoch zeitweise 0,76 Prozent auf 46,33 Euro.

