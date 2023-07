TotalEnergies-Aktie: TotalEnergies will Total Eren komplett übernehmen

Totalenergies will für 1,5 Milliarden Euro netto das Erneuerbare-Energien-Unternehmen Total Eren komplett übernehmen.

Wie der französische Energiekonzern mitteilte, will er die übrigen Aktionäre aus Total Eren herauskaufen und so seine Beteiligung auf 100 Prozent aufstocken von derzeit 30 Prozent.

Total Eren wird in der Transaktion den Angaben zufolge mit 3,8 Milliarden Euro bewertet (Enterprise Value). Beide Unternehmen hatten 2017 eine strategische Vereinbarung unterschrieben, die TotalEnergies die Möglichkeit einräumte, Total Eren innerhalb von fünf Jahren zu erwerben. Total Erens Teams werden nun vollständig in das Erneuerbaren-Geschäft von TotalEnergies integriert.

An der EURONEXT Paris notiert die TotalEnergies-Aktie zeitweise 0,11 Prozent höher bei 54,85 Euro.

PARIS (Dow Jones)