TotalEnergies-Aktie verliert: TotalEnergies berichtigt Wert in Milliardenhöhe

Der Konzern wird laut Mitteilung die Beteiligung am russischen Erdgasproduzenten Novatek nicht mehr nach der Equity-Methode bilanzieren. Der französische Konzern teilte am Freitag mit, dass er außerdem beschlossen hat, seine Vertreter mit sofortiger Wirkung aus dem Aufsichtsrat von Novatek abzuziehen, da sie nicht mehr in der Lage seien, ihre Aufgaben in vollem Umfang zu erfüllen.

TotalEnergies hält 19,4 Prozent an Novatek. Der Konzern konnte diesen aber nicht verkaufen, da es verboten ist, Vermögenswerte an einen der Hauptaktionäre von Novatek zu veräußern, gegen den nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine internationale Sanktionen verhängt wurden.

Totalenergies werde außerdem für seine Beteiligung an Novatek keine Rückstellungen mehr verbuchen, was sich auf die per Ende 2021 ausgewiesenen nachgewiesenen Reserven (proved reserves) auswirken werde. Dennoch werde die Laufzeit der nachgewiesenen Reserven weiterhin 11 Jahre Produktion übersteigen.

Die TotalEnergies-Aktie sinkt an der Euronext in Paris zwischenzeitlich 1,27 Prozent auf 56,09 Euro.

Von Giulia Petroni

PARIS (Dow Jones)